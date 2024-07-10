2024-07-10 21:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن ريال مدريد الإسباني عن الموعد الذي سيتم فيه تقديم الفرنسي كيليان مبابي كلاعب جديد مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا. وأوضح ريال مدريد أنّه سيقوم بتقديم مبابي رسمياً يوم الثلاثاء في السادس عشر من الشهر الجاري عند الساعة 12 ظهراً. وانضم مبابي إلى ريال مدريد منذ عدة أسابيع بعد انتهاء عقده مع باريس سان […]

ظهرت المقالة عشاق الملكي يتلهفون لرؤية مبابي بقميص الريال.. إليكم موعد التقديم أولاً على ايشان.