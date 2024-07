2024-07-10 21:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، ان المجلس سيتخذ مركز تدريب الكهرباء في الناصرية كمقر مؤقت لانعقاد جلساته. واوضح العمري ان هذا القرار جاء بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، وتوفير قطعة أرض لبناء مقر دائم للمجلس. ولفت العمري خلال برنامج “الناصرية بودكاست”...

The post اذاعة الناصرية: مجلس ذي قار سينتقل الى مكان جديد خلال اسبوع appeared first on شبكة اخبار الناصرية.