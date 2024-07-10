بوريطة يؤكد أهمية تعزيز عمل الاتحاد المغاربي لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة

2024-07-10 21:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

استقبل وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، (10 تموز 2024) في العاصمة الرباط، الأمين العام الجديد لاتحاد المغرب العربي، طارق بن سالم.

وأشارت وزارة الخارجية المغربية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، إلى أن الوزير بوريطة "أكد على أهمية تعزيز عمل اتحاد المغرب العربي".

وأضافت أن بوريطة أكّد، خلال اللقاء، على "أهمية تعزيز عمل الاتحاد من أجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقة، لمزيد من التقدم والازدهار".



