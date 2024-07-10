التعليم تطلق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالنقل والاستضافة

2024-07-10 21:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، فتح الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالنقل والاستضافة للعام الدراسي 2025/2024.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "إجراءات التقديم الخاصة بالنقل والاستضافة تبدأ بتفعيل الاستمارة الإلكترونية الموجودة في بوابة الدراسات (www.dirasat-gate.org) عن طريق مراجعة الطالب جامعته (الكلية/المعهد) الأصلية لتحديد الخيارات المطلوبة بما لا يزيد عن 5 خيارات".وأوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة وفقاً للبيان، أن "مدة التقديم تستمر حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 2024/8/8، داعيةً الطلبة إلى "الاطلاع على ضوابط النقل والاستضافة ومعاينة شروط وضوابط التقديم".وأدناه ضوابط النقل والاستضافة:​https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/100720242.pdf​​​