2024-07-10 21:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

يدخل العراق، غداً الخميس (11 تموز 2024)، ذروة الموجة الحارة التي بدأت أول أمس الثلاثاء وتستمر حتى السبت.

وقال المنبئ الجوي، واثق السلامي في منشور على صفحته في الفيسبوك عن حالة طقس غد الخميس، تابعته "بغداد اليوم"، "يزداد تأثير الكتلة الحارة على أجواء البلاد ليكون الطقس في المناطق كافة صحواً وحاراً كما تظهر بعض السحب المتفرقة" مبيناً، ان "الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة اجمالا وبسرعة تتراوح بين 5 الى 15 كم في الساعة".

ولفت الى "ارتفاع درجات الحرارة العظمى عما كانت عليه اليوم لتسجل، (دهوك 42 درجة مئوية، والموصل 46 مْ، أربيل 45 مْ، وكركوك 47 مْ، والسليمانية 40 مْ، صلاح الدين 49 مْ، وديالى 49 مْ، والأنبار 48 مْ، وكربلاء 49 مْ، وبغداد 50 مْ، وبابل 50 مْ، الديوانية 50 مْ، والسماوة 50 مْ، والنجف 50 مْ، و واسط 50 مْ، والسماوة 50 مْ، وذي قار 50 مْ، وميسان 50 مْ، والبصرة 51 مْ، بسبب ارتفاع نسب الرطوبة وميل الرياح للسكون يزداد الشعور بحرارة الأجواء".

ونوه السلامي الى، ان "ذروة تأثير الكتلة الحارة سيكون يوم غد الخميس بدرجات خمسينية في العديد من المدن، ويوم الجمعة المقبلة، يستمر تأثيرها أيضاً لكن تحول الرياح الى شمالية غربية نشطة سيقلل الشعور بالحرارة نسبيا".

وتوقع "بدء تفكك الكتلة الحارة، بدءاً من يوم السبت ويطرأ انخفاض تدريجي حيث تعود درجات الحرارة لمعدلاتها العامة" لافتا الى، ان "يوم الأحد تنتهي موجة الحر مع عودة الأجواء الصيفية الاعتيادية".