استنفار شامل في مزارات ديالى مع حلول محرم

2024-07-10 21:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت هيئة المزارات الشيعية في ديالى، اليوم الاربعاء (10 تموز 2024)، دخول 16 مرقداً دينياً في المحافظة حالة الاستنفار الشامل لمدة 40 يوماً.

وقال مدير إعلام الهيئة احمد الربيعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "16 مرقداً دينياً منتشرة في بعقوبة وبقية مدن ديالى تم الاتفاق على شمولها بالاستنفار الشامل ولمدة 40 يوما ابتداء من مساء اليوم".

واضاف أن "الاستنفار يأتي نتيجة كثرة المواكب الحسينية في المراقد الدينية وتدفق الاف الاسر بشكل يومي مع حلول محرم الحرام اضافة الى ان اغلب المزارات تستقبل حاليا زوارا من دول اسلامية عدة بعد دخولهم من معبر المنذرية الحدودية في طريقهم للعتبات المقدسة".

وأشار الربيعي الى أن "الاستنفار الشامل سيشمل الجهد الخدمي والتنظيمي بالإضافة الى الامني من خلال عدة احزمة امنية ستتصاعد نسب التشديد مع الاقتراب من يوم 10 من محرم الحرام لأنها ستكون نقطة استقطاب كبيرة لعشرات المواكب الحسينية".

وتضم ديالى العشرات من المراقد والمزارات الدينية تقع في بعقوبة وبقية المدن والقصبات تدار من قبل الهيئات الحكومية، فيما تشهد سنوياً تدفق الاف الزوار من عدة دول اسلامية بينها الايرانية والباكستانية لاسيما مع اقتراب زيارة الأربعين.