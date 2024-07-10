2024-07-10 21:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الاربعاء (10 تموز 2024)، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية غداً الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وحرصًا على سلامة وصحة المواطنين والموظفين في ظل الظروف الجوية الصعبة التي تشهدها المحافظة، تم التوجيه بتعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة الحكومية ليوم غد الخميس المصادف 11/تموز/ 2024".

وأصبحت ديالى المحافظة العاشرة التي تعطل الدوام الرسمي غداً الخميس، بعد ان اتخذت محافظات النجف الاشرف والديوانية والبصرة وميسان وذي قار والمثنى وبابل وواسط ونينوى، قراراً مماثلاً.