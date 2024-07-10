حكومة الاقليم تطالب بغداد بصرف رواتب البيشمركة والقوات الأمنية بأسرع وقت

2024-07-10 21:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي، مطالبا الحكومة الاتحادية بصرف رواتب منتسبي البيشمركة والقوات الأمنية لشهري أيار وحزيران بأسرع وقت. وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وذلك بموجب الدستور. وأعرب مجلس الوزراء عن دعمه للجنة التفاوض المشكلة من قبل حكومة إقليم كوردستان، ووجهها بمواصلة المناقشات مع الحكومة الاتحادية في إطار الدستور والقوانين المعمول بها، وأوصى بتشكيل لجنة قانونية من الخبراء للاتفاق على وضع آلية تنسيق مع المؤسسات الاتحادية، وذلك لحين تعديل قانون خاص ينظم عمل هيئة المنافذ الحدودية. وفي فقرة أخرى من الاجتماع، ناقش مجلس