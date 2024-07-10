صندوق الاسكان يكشف عن عدد المعاملات المستوفية للشروط خلال النصف الاول من 2024

2024-07-10 22:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف صندوق الاسكان، الاربعاء، عن عدد المعاملات المستوفية لشروط التقديم النصف الاول من العام الحالي. وقال المتحدث بإسم الصندوق احمد النعيمي، في حديث متلفز تابعته الاقتصاد نيوز، إن وزارة الاعمار والاسكان باشرت بصرف الدفعات الاولى من القروض للذين روجوا معاملاتهم مطلع العام 2024 بواقع 70 من القرض للذين وصلو لمرحلة بناء الهيكل المسقف و30 للذين وصلو لمرحلة البتلو. وأضاف أن عدد المعاملات المشمولة بالقرض تخطت حاجز الـ 16 ألف معاملة كونها مستوفية للشروط، مشيراً إلى أن الحد الاعلى للقرض هو 60 مليون دينار بموجود القانون والتعليمات النافذة. وأكد النعيمي أن شروط منح القرض تقضي بأن يكون طالب القرض عراقي الجنسية ويملك عقار ذات جنس طابو صرف وحاصل على اجازة بناء وعمره يتراوح بين 18 65 سنة. ولفت إلى أن التقديم على القروض متوقف حالياً ويفتح في حال توفر التخصيصات اللازمة، مبيناً أن القروض التي يمنحها الصندوق تكون بفائدة صفرية ويتم استقطاع عمولة ادارية لمرة واحدة بقيمة 2 من الدفعة الاولى.