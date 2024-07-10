العراق وتركيا يتفقان بشأن إلغاء تأشيرة السفر وتبادل السجناء

2024-07-10 22:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اتفقت وزارتا الخارجية العراقية والتركية على إلغاء تأشيرة السفر لقسم من المسافرين حسب الأعمار وعلى تبادل السجناء بين البلدين. الاتفاق نجم عن اجتماع عقد، أمس الثلاثاء، بين وفد من وزارة الخارجية العراقية برئاسة وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية عمر البرزنجي، ومساعد وزير الخارجية التركي ياسين أكرم سريم في العاصمة التركية أنقرة. وذكر وكيل وزارة الخارجية العراقية عمر البرزنجي، في تصريح أوردته شبكة رووداو الاعلامية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، اتفقنا مع الجانب التركي على إلغاء تأشيرة السفر بين البلدين للمسافرين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة والذين تزيد أعمارهم على 50 سنة، أما الفئات العمرية الأخرى فعليها الحصول على التأشيرة. يذكر أن رسم الحصول على التأشيرة التركية يتراوح بين 130 و200 دولار، ويتغير حسب مدة البقاء في تركيا. وأشار وكيل وزارة الخارجية العراقية إلى أنهم اتفقوا مع الجانب التركي على تبادل السجناء، وهي خطوة تشمل مرتكبي الجرائم الصغيرة، ويكملون مدة محكوميتهم في بلدهم بعد إعادتهم إليه. وجاء في بيان صدر عن السفارة العراقية في تركيا، حول الاجتماع، أن الاجتماع بحث مواضيع الهجرة غير القانونية والأمن والقضاء على الإرهاب والتعاون القضائي بين البلدين.