الشرطة يهزم الجوية ويتوج بلقب بطولة كأس العراق

2024-07-10 22:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتوج فريق الشرطة بلقب بطولة كأس العراق بعد تغلبه على فريق القوة الجوية بهدف دون رد في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي.وسجل هدف المباراة الوحيد لفريق الشرطة عن طريق لوكاس سانتوس في الدقيقة 59 من المباراة.وكان فريق الشرطة قد تغلب على نادي النفط بهدف دون رد والجوية يهزم الزوراء بنتيجة هدف دون رد في الدور النصف النهائي من البطولة.