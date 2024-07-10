التشكيل الرسمي لمباراة هولندا وإنجلترا

2024-07-10 22:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن مدربا هولندا وإنجلترا التشكيل الأساسي، قبل المواجهة التي تجمعهما الليلة ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".وشهد تشكيل الأسود الثلاث عودة المدافع مارك جويهي، بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب تراكم البطاقات.وحافظ جاريث ساوثجيت المدرب الإنجليزي، على بقية التشكيل الذي بدأت المباراة الماضية، أمام سويسرا.على الجانب الآخر، يجلس ماتياس دي ليخت على مقاعد بدلاء منتخب هولندا، لصالح الثنائي دي فري وفان دايك.وجاء تشكيل هولندا على النحو التالي:فيربروجين، دومفريس، دي فري، فان دايك، آكي، شوتين، ريندرز، سيمونز، مالين، جاكبو، ديباي.فيما جاء تشكيل إنجلترا كما يلي:بيكفورد، ووكر، ستونز، جويهي، تريبيير، ساكا، رايس، ماينو، بيلينجهام، فودين وهاري كين.ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة هولندا وإنجلترا، مع منتخب إسبانيا في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.