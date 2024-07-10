2024-07-10 22:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء (10 تموز 2024)، عودة انخفاض سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، مبينة أن ما حصل حالة مؤقتة سببها المضاربون.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا توجد أي مشاكل في توفر السيولة النقدية للدولار او تامين متطلبات التجارية الخارجية اليومية، خاصة البنك المركزي العراقي يبيع يوماً اكثر من (250) مليون دولار".

وبين أن "الارتفاع الحاصل هو مؤقت وهو بسبب زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازي من قبل بعض المضاربين، لكن هذا الامر مؤقت وخلال الأيام القليلة المقبلة سيشهد الدولار انخفاض تدريجي كما كان سابقاً"، مبيناً أن "العمل الحكومي مستمر ومتواصل دون أي توقف لحين وصول سعر الصرف في السوق الموازي الى السعر الرسمي".

وسجل سعر صرف الدولار أمام الدينار في البورصة، مساء اليوم، تراجعاً نسبياً جديداً بلغ 148,800 دينار للمائة دولار، بعد ان شهد خلال الأيام الماضية قفزات مستمرة تجاوزت الـ151 الف دينار للمائة دولار.

وكانت "بغداد اليوم" قد رصدت أمس سبباً مهماً وغامضًا تمثل بارتفاع الطلب المفاجئ وغير المفهوم للدولار في السوق الموازي، وهو عودة مشاهد أكياس الاموال والبلوكات الجديدة بمليارات الدنانير من العملة ذات الطبعة الجديدة ودخولها الى السوق لغرض استبدالها بالدولار.

ويؤكد أصحاب مكاتب الصيرفة، وجود "طلب غير طبيعي هذه الأيام" على الدولار في السوق الموازي، دون معرفة ما وراء هذا الطلب.