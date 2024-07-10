2024-07-10 22:48:07 - المصدر: منصة إيشان

توج نادي الشرطة بطلاً لكأس العراق، على حساب القوة الجوية، بعد أيام من حسمه لقب دوري نجوم العراق. المباراة على ملعب الشعب الدولي، عند الساعة الثامنة مساءً، بحضور جماهيري غفير ملأ مدرجات الملعب. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدفه في الدقيقة 59 عن طريق المحترف البرازيلي لوكاس […]

ظهرت المقالة بعد دوري النجوم.. الشرطة بطلاً لكأس العراق على حساب الجوية أولاً على ايشان.