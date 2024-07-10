2024-07-10 23:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ندد المجلس الوزاري للأمن الوطني، مساء اليوم الأربعاء، بتوغل الجيش التركي في الأراضي العراقية بمحافظة دهوك، فيما وجّه بإرسال وفد رفعي المستوى إلى إقليم كوردستان لبلورة موقف موحد بشأن السيادة العراقية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت فيه مناقشة أهم الموضوعات والمستجدات الأمنية، كما تم بحث القضايا المطروحة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.

وتناول المجلس موضوع التدخلات والخروقات التي تمارسها القوات التركية في المناطق الحدودية المشتركة، حيث تم التأكيد على رفض التوغل العسكري التركي، والمساس بالأراضي العراقية، وأن على تركيا مراعاة مبادئ حسن الجوار، والتعامل دبلوماسياً مع الحكومة العراقية، والتنسيق معها تجاه أي موضوع يتعلق بالجانب الأمني.

ووجّه السوداني بإرسال وفد برئاسة مستشار الأمن القومي إلى إقليم كوردستان؛ من أجل الاطلاع على الأوضاع العامة، والخروج بموقف موحد من هذا الموضوع الذي يمسّ السيادة العراقية.

ودعا المجلس جميع الأطراف والقوى الوطنية لمساندة موقف الحكومة في هذا الأمر، مجدداً الموقف العراقي المبني على الدستور والقانون، الذي يمنع الاعتداء على أراضيه، أو استعمال الأراضي العراقية لتكون منطلقاً للاعتداء على دول الجوار.

ونظر المجلس في الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وكان وزير الدفاع التركي، يشار غولر، قد أكد اليوم الأربعاء "نحن عازمون على إنشاء ممر أمني بعمق 30 إلى 40 كيلومترًا على طول حدودنا مع العراق وسوريا وتطهير المنطقة بالكامل، وسنواصل العمليات حتى يتم تحييد آخر عنصر منهم".