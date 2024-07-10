العراق يحصل على بطاقتين بالمواي تاي في أولمبياد باريس

2024-07-10 23:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بعث الاتحاد الدولي للمواي تاي، يوم الأربعاء، خطابا عاجلا الى اللجنة الأولمبية العراقية والاتحاد العراقي للمواي تاي واعلامهم بدعوة البطلين علي الكناني، واكرم مناحي، للمشاركة في فعاليات أولمبياد باريس 2024.

أوضح ذلك مصطفى جبار علك، رئيس الاتحاد العراقي للعبة الذي أشار إلى "أهمية هذا الترشيح من الاتحاد الدولي ومشاركة ابطالنا في منافسات المواي تاي كلعبة استعراضية في أولمبياد باريس ضمن خطوات تتابعية لاعتماد رياضة المواي تاي ضمن البرنامج الأولمبي".

وثمن علك، متابعة "رئيس اللجنة الاولمبية العراقية عقيل مفتن وحرصه على دعم الأبطال والرياضيين وتوفير متطلبات الأعداء والرعاية المثالية لرفع علم العراق في المحافل العالمية والآسيوية والعربية".