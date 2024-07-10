2024-07-10 23:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توّج فريق الشرطة لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بلقب كأس العراق، مساء اليوم الأربعاء، بعد فوزه على نظيره القوة الجوية بنتيجة 1-0 في ديربي كروي بنهائي البطولة.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي، عند الساعة الثامنة مساءً، بحضور جماهيري غفير ملأ مدرجات الملعب.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدفه في الدقيقة 59 عن طريق المحترف البرازيلي لوكاس سانتوس.

وشهد اللقاء طرد كابتن الشرطة علاء عبد الزهرة في الدقيقة 89 لتراكم البطاقات ليكمل الشرطة المباراة بعشرة لاعبين، كما شهد اللقاء طرد مدرب القوة الجوية رزاق فرحان في الدقيقة 90+3 لكثرة اعتراضاته.

وأوقف حكم المباراة الأول الأوزبكي الجيز تتاشيف المباراة في الدقيقة 79 بسبب عطل في أحد أبراج الإضاءة ليستانف اللقاء بعد إصلاح العطل.

وبهذا الفوز يكون الشرطة قد رفع كأس العراق لأول مرة في تاريخه.