الداخلية تطيح باحد منتسبيها "سرق 6 بيكيسيات وهرب منذ 2007"

2024-07-11 00:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

افاد مصدر امني اليوم الاربعاء (10 تموز 2024)، باعتقال شخص كان منتسبا بالداخلية سرق 6 "بيكيسيات" وهرب منذ عام 2007.





وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة امنية القت القبض على شخص صادر بحقه حكم غيابي من محكمة قوى الامن الداخلي ٦ سنوات مع غرامة مالية ٩٠ مليون دينار عراقي بتهمة اختلاس اموال الدولة".

واضاف ان "المدان كان احد منتسبي الداخلية سنة ٢٠٠٧ يشغل منصب مسؤول مشجب وقام بسرقة سلاح BKC عدد ٦ من داخل المشجب ولاذ بالفرار"، مشيرا الى انه "تم القبض عليه قبل قليل في المشاهدة ضمن قضاء الطارمية".



