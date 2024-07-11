الصحة النيابية تطالب الحكومة بتعطيل الدوام في العراق: الحرارة تهدد حياة المواطنين

2024-07-11 00:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية بتعطيل الدوام الرسمي غداً الخميس في العاصمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، منبهة إلى أن حرارة الطقس تهدد حياة المواطنين.

وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، لوكالة شفق نيوز، إن "بعض المحافظات قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية وأكثر من ذلك في بعض المناطق، وفي ساعات الظهيرة المواطن لا يستطيع تحمل شدة الحرارة".

وأضاف "على الحكومة الاتحادية تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في العاصمة بغداد والمحافظات كافة لحماية المواطنين من أي أعراض تهدد حياتهم بسبب الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة".

ودعا شنكالي المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة وتجنب الوقوف تحت أشعة الشمس وشرب كميات كبيرة من المياه والسوائل تجنباً للجفاف والإعياء.

وأعلنت الحكومات المحلية لعشر محافظات اليوم الأربعاء تعطيل الدوام غداً الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وفي بيانات وردت لوكالة شفق نيوز قالت الحكومات المحلية لمحافظات، ديالى، والمثنى، وذي قار، وواسط، ونينوى، وبابل، والنجف، والبصرة، وميسان، والديوانية، إنها ستعطل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة غداً لتصل إلى 50 درجة مئوية.