حزب الله يعلن دعمه موقف حماس في التفاوض مع اسرائيل

2024-07-11 00:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأربعاء، دعم موقف حركة حماس في المفاوضات الجارية مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مكرراً أن التوصل الى اتفاق ينهي فوراً هجمات حزبه من جنوب لبنان. وقال نصرالله خلال حفل تأبين لقيادي بارز قتل الأسبوع الماضي بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان "تفاوض حماس عن نفسها وبالنيابة عن الفصائل الفلسطينية وأيضا بالنيابة عن كل محور المقاومة. وما تقبل به حماس نقبل به جميعا ونرضى به جميعا". وجاءت مواقف نصرالله في وقت يتوجّه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز ورئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي ديفيد برنيع الأربعاء إلى الدوحة للبحث في سبل التوصل الى هدنة،