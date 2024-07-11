2024-07-11 00:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي يورو 2024 بفوزه القاتل على هولندا (2-1)، الأربعاء، في الدور نصف النهائي.هولندا تقدمت بهدف عن طريق تشافي سيمونز في الدقيقة 7، ليأتي الرد من إنجلترا عبر هاري كين (ركلة جزاء) وأولي واتكينز (ق 18 و90).وسيواجه منتخب إنجلترا المنتخب الإسباني في نهائي أمم أوروبا 2024.