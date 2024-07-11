2024-07-11 01:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن رئيس اللجنة الفنية لتنفيذ المادة ١٤٠ في كركوك، عضو مجلس المحافظة، رعد سامي العاصي، انسحابه من تحالف السيادة والمشروع العربي، قبيل الجلسة التي دعا إليها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والمقررة الخميس (١١ تموز ٢٠٢٤). وكتب العاصي منشوراً تابعته “إيشان”: “أعلن انسحابي من السيادة والمشروع العربي، وسوف أبقى أخدم أهلي بدون هذه الأحزاب، وعنواني […]

ظهرت المقالة خلافات كركوك.. رعد العاصي يترك السيادة والمشروع العربي قبيل جلسة دعا إليها السوداني أولاً على ايشان.