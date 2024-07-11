موعد مواجهة إنجلترا وإسبانيا في نهائي "يورو 2024"

2024-07-11 02:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعضرب منتخب إنجلترا موعدا ناريا مع نظيره الإسباني في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا.وبلغت إنجلترا النهائي الثاني لها على التوالي بعدما حققت فوزا قاتلا على هولندا 2-1 الأربعاء، فيما حجزت إسبانيا أمس الثلاثاء مقعدها في النهائي للمرة الأولى منذ العام 2012 عندما توجت بلقبها الثالث، بفوزها على فرنسا 2-1.وستقام المباراة النهائية لـ"يورو 2024" الأحد المقبل على الملعب الأولمبي في برلين، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.