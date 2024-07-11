العراق يدين تجدد العمليات العسكرية التركية في شمال البلاد ويطالب بالتعاون الدبلوماسي

2024-07-11 05:00:04 - المصدر: فرانس 24

استنكرت السلطات العراقية تجدد العمليات العسكرية التركية والتوغلات في شمال العراق، ودعت أنقرة للتعاون دبلوماسيا لحل القضايا الأمنية المشتركة. وفي اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رفض التوغلات التركية، مطالبا بالتنسيق الأمني واحترام السيادة العراقية. يأتي ذلك في ظل تصاعد الهجمات التركية ضد حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار بالأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين.