مصرع رجل بحادث سير وإصابة آخر برصاصة جراء مشاجرة في بغداد

2024-07-11 08:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بمصرع رجل في حادث سير وإصابة آخر برصاصة جراء مشاجرة، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على محتال واثنين آخرين في شركة غير رسمية لبيع السيارات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير بين سيارة ودرجاة نارية وفي في شارع الربيع بمنطقة الحرية وسط بغداد، أدى إلى وفاة سائق الدراجة وانقلاب السيارة".

وبين أن "قوة أمنية قامت بنقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي، والتحفظ على سائق السيارة لإحالته إلى القضاء والبت في أمره".

ومن جانب آخر، أشار المصدر إلى أن "مشاجرة حصلت بين شخصين اثنين لم تعرف أسبابها تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف ضمن مدينة الصدر ما أسفر عن إصابة أحدهما برصاصة، فيما لاذ الآخر بالفرار"، مضيفاً أن "قوة من شرطة الرصاقة نصبت كميناً محكماً للجاني وألقت القبض عليه قبل خروجه من المنطقة".

وعلى صعيد منفصل، ذكر المصدر أن "قوة من شرطة الرصافة ألقت القبض على شخص يحتال على المواطنين بحجة مساعدة المرضى من خلال جمع مبالغ مالية من أصحاب المركبات ضمن منطقة الأعظمية".

فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قطعات اللواء السابع من الفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية والقطعات الملحقة بها وبإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية وجهاز الأمن الوطني، نفذت عملية بحث وتفتيش وتدقيق للشركات غير المرخصة ضمن قاطع المسؤولية، وقامت بغلق شركة لتجارة السيارات غير مجازة وضبط مخالفين اثنين بداخلها يعملان في الترويج والدعاية لها وذلك في حي الجامعة بجانب الكرخ.