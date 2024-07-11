تجربة "استباقية" لاستثناء كربلاء من القطع الكهربائي المبرمج خلال عاشوراء

2024-07-11 09:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الكهرباء، عن استثناء محافظة كربلاء من القطع المبرمج خلال ليلة عاشوراء وزيارة العاشر من محرم الحرام. وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت تجربة إستباقية ناجحة لحرف الأحمال وزيادة حصة كربلاء من الطاقة، وتجهيزها بأعلى حمل تمهيداً لليلة عاشوراء وزيارة العاشر من محرم. وأضافت أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، وبمتابعة واشراف دقيق من لدن وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل، لتجهيز كربلاء المقدسة بأعلى حمل طاقة وإستثناءها من القطع المبرمج، وخدمة الزائرين والمواكب الحسينية، خلال ليلة عاشوراء وزيارة العاشر من محرم الحرام، أجرت دائرة التشغيل والتحكم مركزي السيطرة الوطني، وبالتنسيق مع مركز سيطرة الفرات الأوسط، وبالتعاون مع نقل وتوزيع الطاقة الفرات الأوسط.