محافظ ذي قار يكشف عدد المشاريع المحالة ويصوب نحو 4 ملفات "مهمة"

2024-07-11 09:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف محافظ ذي قار مرتضى عبود الإبراهيمي، عدد المشاريع المحالة وبانتظار المصادقة عليها، فيما حدد 4 ملفات وصفها بـالمهمة تنتظر الحلول. وقال الابراهيمي في كلمة ألقاها خلال حضوره جلسة مجلس المحافظة، إن تنسيق التعاون بين المجلس والمحافظة يأتي بهدف تجاوز التحديات وأحداث تكامل في الخدمات وتحقيق طموح أهالي ذي قار، لمستقبل أفضل لمركز المدينة واقضيتها ونواحيها، مؤكدًا أهمية ترسيخ مبدأ التعاون والتنسيق بين المجلس والمحافظة. وأضاف نعمل في المحافظة ومجلسها على تغيير واقع المدن وعملنا تشاركي بهدف خدمة المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مبينًا أن عدد المشاريع المحالة 107 مشروع بانتظار المصادقة عليها ،و29 مشروع في وزارة المالية لإكمال إجراءات الإحالة. وذكر المحافظ لأعضاء المجلس عملنا واحد وهدفنا واحد هو تحقيق الخدمة للمواطن وإنجاز مشاريع تصب في مصلحة المواطن اولاً، موضحاً أنه بحثنا خلال الاجتماع ضرورة تخصيص بناية لذوي الإعاقة لأهمية هذه الشريحة وتقديم الدعم والرعاية والتسهيلات الممكنة.