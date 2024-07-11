2024-07-11 09:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق ألينا رومانوسكي، أن بلادها قدمت مساعدات بمبالغ مالية تجاوزات 3 مليارات دولار للنازحين واللاجئين، معبرة عن رفضها لإجبار النازحين بالمخيمات او اعادتهم قسرا الى ديارهم. وقالت رومانوسكي في كلمة لها خلال مراسم إعلان المبادئ التوجيهية لتنظيم شؤون اللاجئين في إقليم كردستان، إنه بعد أحداث الحرب ضد تنظيم داعش في العام 2014 قدمنا أكثر من 3.6 مليارات مساعدات قدمنا مساعدات الى النازحين واللاجئين. وأضافت نحن عملنا مع حكومة اقليم كردستان والحكومة العراقية والمنظمات الدولية، والمجتمع الدولي على ايصال المساعدات الى النازحين العراقيين واعادتهم الى ديارهم.