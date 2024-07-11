القبض على 9 متهمين في قضاءي الطارمية والمحمودية

2024-07-11 09:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، تنفيذ عمليات استباقية في قضاءي الطارمية والمحمودية، فيما أشارت إلى أن العملية أسفرت عن القبض على9 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة.

وذكر بيان للقيادة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تشكيلات فرقتي المشاة (السادسة، والسابعة عشرة) والقطعات الملحقة بها بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن /قيادتنا، نفذت عمليات استباقية للبحث والتفتيش المناطقي والاستطلاع المسلح ونصب السيطرات المفاجئة الوقتية في قضاءي ( الطارمية والمحمودية) والقرى والأرياف والبساتين المحيطة بهما".

وأشار إلى، أن "العملية الأمنية أسفرت عن اعتقال 9 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بعد تدقيق أسمائهم في قاعدة بيانات المطلوبين للقضاء العراقي".