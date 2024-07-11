إصابة ضابط أثناء عملية اعتقال تاجر مخدرات في البصرة

2024-07-11 09:18:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن ضابطًا برتبة رائد في الشرطة العراقية أصيب خلال عملية أمنية للقبض على تاجر مخدرات في مزارع خور الزبير بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن العملية استهدفت القبض على أحد المطلوبين بتهمة تجارة المخدرات، حيث ضبطت بحوزته 47 كغم من مادة الحشيشة إضافةً إلى أسلحة متنوعة، مبينا أنه خلال الاشتباك مع المتهم، أصيب الضابط قبل أن تتمكن القوة الأمنية من اعتقال المتهم.

وأشار المصدر إلى أن القوة الأمنية تحركت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، وأن الضابط المصاب نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.