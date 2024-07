حملة في ذي قار لرفع تجاوزات الكهرباء (تقرير مصور)

2024-07-11 09:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:نفذ فرع توزيع كهرباء ذي قار، أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، حملة واسعة لرفع التجاوزات عن الشبكة الكهربائية في حي أور وسط مدينة الناصرية. وشملت الحملة دور المواطنين والمحلات والمجمعات التجارية، وتم خلالها رفع تجاوزات متنوعة مثل تبادل التغذية والسحب العشوائي للطاقة. وأوضح مدير الفرع، المهندس...

