بالصور: ذي قار تحتفل بتخريج ضباط جدد من الكلية العسكرية

شبكة اخبار الناصرية:رعى محافظ ذي قار، السيد مرتضى عبود الإبراهيمي، حفل تخرج ضباط الدورة 112 من الكلية العسكرية الأولى. حضر الحفل رئيس مجلس المحافظة ومسؤولون أمنيون بارزون. وأشاد المحافظ بتضحيات محافظة ذي قار في سبيل الوطن، مؤكداً على أهمية دور الخريجين في تعزيز الأمن والاستقرار. وأعرب الإبراهيمي في بيان تلقته...

