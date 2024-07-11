هاري كاين يتخطى رقم بلاتيني

2024-07-11 09:24:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

أصبح هاري كاين، نجم المنتخب الإنكليزي، خامس أكثر لاعب أوروبي تسجيلا للأهداف في البطولات الكبرى، بعد تسجيله هدفا في شباك هولندا، في نصف نهائي يورو 2024.

ورفع هاري كاين رصيده إلى 15 هدفا في كأس العالم وكأس أمم أوروبا، متخطيا النجم الفرنسي السابق بلاتيني برصيد 14 هدفا، بينما يتصدر كريستيانو رونالدو برصيد 22 هدفا.

وأيضا رفع رصيده في اليورو بشكل عام على مدار مشاركاته إلى 7 أهداف وهو ثاني لاعب في أوروبا يسجل 7 أهداف أو أكثر في اليورو وكأس العالم بعد كريستيانو رونالدو نجم البرتغال.