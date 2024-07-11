القبض على 11 متهما ومخالفا وضبط شركة غير مجازة لبيع وتجارة السيارات في بغداد

2024-07-11 09:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، القبض على 11 متهما ومخالفا وضبط شركة غير مجازة لبيع وتجارة السيارات في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تزامناً مع انطلاق الخطة الأمنية الخاصة بشهر محرم الحرام وذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، وبهدف تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق في مختلف قواطع المسؤولية، نفذت تشكيلات فرقتي المشاة (السادسة، والسابعة عشر) والقطعات الملحقة بها بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن /قيادتنا، عمليات استباقية للبحث والتفتيش المناطقي والاستطلاع المسلح ونصب السيطرات المفاجئة الوقتية في قضائي ( الطارمية، المحمودية) والقرى والأرياف والبساتين المحيطة بها".

وأضافت أن "العملية نتج عنها القبض على تسعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بعد تدقيق أسمائهم في قاعدة بيانات المطلوبين للقضاء العراقي".

وفي بيان اخر، بينت العمليات أن "قطعاتها الأمنية من خلال اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية والقطعات الملحقة بها بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية، نفذت عملية بحث وتفتيش وتدقيق للشركات غير المرخصة ضمن قاطع المسؤولية، بالاشتراك مع مفرزة من (جهاز الامن الوطني، مديرية الامن الاقتصادي)".

وأشارت الى انها "قامت بأغلاق شركة لتجارة السيارات غير مجازة وضبط مخالفين اثنين بداخلها يعملان في الترويج والدعاية لها وذلك في منطقة حي الجامعة بجانب الكرخ".

وأكدت القيادة أنه "تم تسليم المخالفين الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".