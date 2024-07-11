2024-07-11 10:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انخفضت أسعار نفط البصرة الثقيل والمتوسط، اليوم الخميس، على الرغم من ارتفاع أسعار الخام عالمياً. وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.79 دولاراً ليصل إلى 79.88 دولاراً، كما انخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 1.72 دولاراً ليصل إلى 82.78 دولاراً. في حين ارتفعت أسعار النفط العالمي مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكي بعد أن كثفت مصافي التكرير الأمريكية عمليات المعالجة ومع تراجع مخزونات البنزين مما يشير إلى زيادة الطلب.