العدل تعلن المباشرة ببناء سجن مركزي في ناحية ليلان بمحافظة كركوك

2024-07-11 10:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، المباشرة ببناء سجن مركزي في ناحية ليلان بمحافظة كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنها "تعلن عن بدء إجراءات بناء سجن ليلان المركزي في محافظة كركوك"، مبينة انه "يتضمن التصميم الأساسي لهذا السجن مجموعة من المؤسسات الإصلاحية، من بينها دار ملاحظة الأحداث ومدرسة تأهيل الأحداث الذكور في المحافظة".

واضافت انها "تعتزم إقامة المشروع على مساحة 200 دونم، ليشمل قاعات سجنية للرجال والنساء، بالإضافة إلى مبانٍ للتعليم والورش الفنية والطبابة والزيارات وكافة المرافق الخدمية".

وبينت انه "تم إعداد التصاميم لأسوار السجن وأبراج المراقبة والتحصينات الأمنية، بالإضافة إلى أجهزة التشويش والكاميرات الحرارية"، مؤكدة انه "تم وضع الأسس للبنى التحتية فيما يخص محولات الكهرباء ومحطات التوليد، بالإضافة إلى أعمال ربط المجاري بالشبكة الرئيسية ومحطات تصفية مياه الشرب والآبار الارتوازية المساندة لمضخات ماء الإسالة".



