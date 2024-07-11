نابولي وروما مهتمان بجناح موناكو

2024-07-11 10:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أفادت شبكة توتو ميركاتو أن ناديي نابولي وروما مهتمان في الحصول على خدمات جناح موناكو ولاعب خط الوسط ماغنيس أكليوش.

وأشار الموقع الى ان فلوران غيسولفي المدير الرياضي الجديد لروما معجب كثيرا باللاعب ويريد ضمه إلى إيطاليا من بوابة الجيالوروسي.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يناسب نظام روما ويتوافق مع الهوية المرغوبة من حيث التكاليف الإمكانيات بحسب الموقع.

ولفت إلى أن نابولي أيضًا يتابع أكليوش بعد أن أنهى موسمًا مثيرًا للإعجاب في الدوري الفرنسي برصيد 7 أهداف و 4 تمريرات حاسمة في 28 مباراة.