المجلس الوزاري للأمن الوطني: نرفض التوغل التركي في العراق

2024-07-11 10:42:06 - المصدر: قناة الثامنة

اكد المجلس الوزاري للأمن الوطني على رفض التوغّل العسكري التركي في المناطق الحدودية المشتركة بين العراق وتركيا. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول في بيان ان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت فيه مناقشة أهم الموضوعات والمستجدات الأمنية، كما تمّ بحث القضايا المطروحة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها. واضاف رسول ان المجلس تناول موضوع التدخلات والخروقات التي تمارسها القوات التركية في المناطق الحدودية المشتركة، حيث تمّ التأكيد على رفض التوغّل العسكري التركي، والمساس بالأراضي العراقية، وأن على تركيا مراعاة مبادئ