أسعار الدولار تواصل ارتفاعها في الأسواق المحلية

2024-07-11 11:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، ارتفاعا جديدا بالبورصة والأسواق المحلية في بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية سجلت 149,100 دينارا مقابل كل 100 دولار".

وأضاف، أن "الأسعار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 150,250 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 148,250 دينارًا لكل 100 دولار".