العراق والكويت يؤكدان على مواصلة اجتماعات اللجان المشتركة

2024-07-11 11:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، سفير دولة الكويت لدى العراق طارق عبدالله الفرج.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيد التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وفي القطاعات الحيوية ألأخرى، وكذلك التأكيد على مواصلة اللجان المشتركة اجتماعاتها إزاء عدد من القضايا والملفات التي تتطلب حوارات وتفاهمات، بما يضمن مصالح البلدين الشقيقين واستقرارهما.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

11- تموز- 2024