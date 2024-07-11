رئيس الوزراء والسفير الكويتي يؤكدان على مواصلة اللجان المشتركة اجتماعاتها

2024-07-11 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وسفير دولة الكويت لدى العراق طارق عبدالله الفرج، على مواصلة اللجان المشتركة اجتماعاتها إزاء عدد من القضايا والملفات التي تتطلب حوارات وتفاهمات، بما يضمن مصالح البلدين الشقيقين واستقرارهما.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل سفير دولة الكويت لدى العراق طارق عبدالله الفرج".

وأشار إلى، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيد التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وفي القطاعات الحيوية ألأخرى، وكذلك التأكيد على مواصلة اللجان المشتركة اجتماعاتها إزاء عدد من القضايا والملفات التي تتطلب حوارات وتفاهمات، بما يضمن مصالح البلدين الشقيقين واستقرارهما".