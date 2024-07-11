اليوم.. انطلاق بطولة غرب آسيا بكرة السلة للشباب في بغداد

2024-07-11 11:18:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

تنطلق في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم الخميس، على قاعة الشعب للألعاب الرياضية في بغداد، منافسات بطولة غرب آسيا للشباب دون 18 عاماً بكرة السلة بمشاركة ستة منتخبات هي العراق وإيران ولبنان والأردن وفلسطين واليمن.

وتم تقسيم المنتخبات الى مجموعتين، الأولى ضمت منتخبات لبنان والأردن وفلسطين، أما المجموعة الثانية فضمت كلاً من منتخبنا الشبابي واليمن وإيران.

مباراة الافتتاح ستشهد مواجهة قوية تجمع بين منتخب شباب العراق ونظيره منتخب إيران في الساعة السادسة عصراً، تعقبها في الساعة الثامنة مباراة منتخبي لبنان وفلسطين، وتقام يوم الجمعة مباراتان تجمع الأولى منتخبي العراق واليمن في الساعة السادسة عصراً، تعقبها مباراة فلسطين والأردن في الساعة الثامنة مساءً، وسيكون يوم السبت موعداً لإقامة مباراة منتخبي إيران واليمن في الساعة السادسة عصراً، تليها في الساعة الثامنة مباراة منتخبي الأردن ولبنان.

وتستكمل يوم الأحد المقبل الموافق 14 من شهر تموز الحالي مباريات البطولة، والتي ستلعب بطريقة التقاطع، حيث يلعب أول المجموعة A مع ثاني المجموعة B في الساعة السادسة عصراً، وبالطريقة نفسها سيتواجه أول المجموعة B مع ثاني المجموعة A في الساعة الثامنة مساءً، فيما يتقابل ثالث المجموعة A مع ثالث المجموعة B في الساعة العاشرة مساءً، وسيكون يوم الاثنين 15 تموز موعداً لإقامة المباراة النهائية.