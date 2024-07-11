"جن العظيم" يثير أهالي ديالى ويدفع إلى تنويه حكومي عاجل (صورة)

2024-07-11 11:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اثار مقطع فيديوي انتشر مثل النار في الهشيم على منصات التواصل خلال ساعات معدودة عن مهاجمة "الجن" لقرية السلام قرب ناحية العظيم اقصى شمال ديالى واحدث اصابات في بعض الاهالي، موجة من علامات الاستفهام وسط تبريرات تؤيد واخرى تتهكم عن هجوم الجن فيما ردد البعض تعويذات لتفادي المزيد من الهجمات.

مدير ناحية العظيم عبد الجبار العبيدي قال في حديث لـ"بغداد اليوم"، اننا" تابعنا ما تردد في منصات التواصل الاجتماعي عن إدعاء هجوم الجن في قرية السلام القريبة من مركز ناحية العظيم ونعتبر ماحدث مفبرك وبعيد عن الحقيقة وهناك من حاول تهويل الأمر من خلال منصات التواصل".

واضاف ان" حيوانًا بريًا قد يكون قطًا متوحشًا هاجم اكثر من شخص في ساعة متاخرة من الليل واحدث بعض الاصابات لكن البعض تصور بانه هجوم للجن، لافتا الى ان تكهنات البعض اعطت انطباعًا للبسطاء بان هناك "جن" يهاجمون والحقيقة مختلفة جدا".

ونفى العبيدي حدوث اي نزوح للاهالي من قرية السلام مؤكدا بان الوضع هادئ للغاية ولا يوجد ما يثير الريبة أو ترويع الناس بشأن الجن أو ما شابه.