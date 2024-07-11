انخفاض أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

2024-07-11 11:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم الخميس.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الدولار شهدت انخفاضاً مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 149,100 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنةً بسعر يوم أمس الأربعاء الذي بلغ 150,150 ديناراً لكل 100 دولار.

وأوضح المراسل أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150,250 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 148,250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 148,900 دينار، وسعر الشراء 148,800 دينار لكل 100 دولار.