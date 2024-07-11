بلا قطوعات.. مرور كربلاء المقدسة تعد خطة متكاملة لتأمين زيارة عاشوراء

2024-07-11 11:30:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع - عباس الرحيمي

أعلنت مديرية مرور كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، إعداد خطة متكاملة لتنظيم حركة السير والمرور وتوفير الأمان لسالكي الطرق من الزائرين وأبناء المدينة خلال أيام شهر محرم الحرام وزيارة عاشوراء.

وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية مرور كربلاء المقدسة، المقدم رياض الحمداني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديريته أعدت خطة خاصة بشهر محرم الحرام وزيارة عاشوراء، تتضمن تأمين جميع المداخل الرئيسة باتجاه مركز المدينة، إضافة إلى الساحات المخصصة لوقوف المركبات الخاصة بالزائرين، فضلاً عن الطرق المؤدية إلى محيط المحافظة".

ولفت الحمداني، إلى أن "التعليمات الأخيرة لقيادة عمليات كربلاء المقدسة وقيادة الشرطة تنص على عدم وجود قطوعات أمام خط السير باتجاه مركز المدينة وهذا يحتم علينا إيجاد قوة متكاملة وبشكل مستمر لمديرية المرور بالتنسيق والاشتراك مع تشكيلات وصنوف قيادة شرطة كربلاء المقدسة وقيادة العمليات من وزارة الدفاع إضافة إلى هيئة الحشد الشعبي وجميع الأجهزة الأمنية الساندة لتكون في خدمة زائري مدينة كربلاء المقدسة".

وأضاف أن "الخطة الخاصة بهذه الزيارة موجودة أمام قيادة العمليات وقيادة الشرطة لتطبيقها ضمن المناسبات الدينية ابتداء من الأول من المحرم الذي يتم فيه تبديل الراية وصولاً إلى العاشر منه، إضافة إلى يوم الثالث عشر الذي تتم فيه مراسيم دفن الأجساد الطاهرة".

وتابع أن "هذه المناسبات كلها وأيام الزيارة الأخرى قد وضعت الخطط الخاصة بها لاسيما الفترات المسائية التي يتم فيها تأمين حركة المواكب ودخولها باتجاه مركز المدينة"، لافتاً إلى أن "جميع تلك الخطط سهلة وسلسة تضمن للزائر تجوالاً مستمراً وحركة مستمرة للمركبات".

ودعا الحمداني، سائقي المركبات إلى "الالتزام بالتعليمات المرورية وقيادة مركباتهم بصورة مثلى وتقليل السرعة في الطرق الخارجية وغيرها والانتباه إلى حركة الزائرين وعبورهم لاسيما في الفترات المسائية التي تقل فيها الرؤية وكذلك في المنعطفات والمناطق التي لا توجد فيها إنارة أو يكثر فيها الغبار والأتربة المتطايرة التي تحجب الرؤية أو تقييدها لتفادي حالات الدهس التي حصلت في الزيارات السابقة".