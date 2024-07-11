وزيرا الداخلية العراقي والإيراني يتفقدان المنافذ الحدودية بمحافظة كرمانشاه

2024-07-11 11:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تفقد وزير الداخلية عبد الامير الشمري ونظيره الإيراني احمد وحيدي، اليوم الخميس، المنافذ الحدودية بمحافظة كرمانشاه استعدادا لزيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري، وصل اليوم ، الى ايران عبر حدود خسروي الدولية (غرب) وكان في استقباله نظيره الايراني احمد وحيدي".

وأضافت ان "الوزيرين تفقدا المنافذ الحدودية المشتركة بين البلدين بمحافظة كرمانشاه استعدادا لزيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام )، والاطلاع على البنى التحتية لحدود خسروي والمشاركة في اجتماع مشترك بينهما في خسروي بهدف دراسة تسهيل تنقل زوار الاربعين الحسيني".