2024-07-11 11:30:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

أصدر قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الخميس، توجيهاً يخص الاختناقات المرورية ضمن طريق العاصمة الشمالي.

وقالت قيادة العمليات في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وتزامناً مع أعمال صيانة وتأهيل الطريق الرئيس الرابط بين بغداد وصلاح الدين ضمن قضاءي التاجي والطارمية شمال العاصمة، أوعز الفريق الدرع الركن قائد عمليات بغداد بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع والقطعات الماسكة في فرقة المشاة السادسة والأجهزة الأمنية الملحقة بها، بفتح "طريق التاجي" جزئياً باتجاه جسر ذراع دجلة".

وأضافت أن "ذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين وتقليل الزخم المروري الحاصل ومنع تكدس طوابير عجلات الحمل فيه"، لافتة إلى أن "قائد العمليات وجه بضرورة تواجد دوريات من (الجيش، النجدة، المرور) بهدف ضمان منع سير المركبات بالاتجاه المعاكس ومحاسبة المقصرين والمخالفين والحيلولة دون التأثير في أعمال الشركة المنفذة".