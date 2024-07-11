التجارة: تسويق الحنطة تجاوز الستة ملايين طن

2024-07-11 11:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أفادت وزارة التجارة، بأن تسويق محصول الحنطة في الموسم الحالي تجاوز عتبة الستة ملايين طن. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، إن الموسم التسويقي يحقق نجاحات كبيرة ويصل الى عتبة الستة ملايين طن من مادة الحنطة المحلية. وأضاف: تتواصل في محافظات اقليم كوردستان الحملة التسويقية لمحصول الحنطة لعام 2024 بعد النجاح الذي تحقق في محافظات الوسط والجنوب ووصول الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين الى عتبة الستة ملايين طن. وأكد محمد حنون بأن الموسم التسويقي لهذا العام حقق نجاحات كبيرة من حيث دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين والأريحية في استلام كل الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين حسب الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة. تدفع وزارة التجارة، 850 ألف دينار لكل طن من الحنطة للمزارعين. المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أشار الى أن التنسيق عال المستوى بين وزارة التجارة والحكومات المحلية ومجالس المحافظات، فضلاً عن التنسيق مع وزارة التجارة والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان. ونوّه الى الضوابط التي اعتمدتها الشركة العامة لتجارة الحبوب من خلال استلام كل الكميات المسوقة وعدم السماح بدخول كميات الحنطة الموجودة في مخازن غير مخازن وزارة التجارة والتي تعود لأعوام سابقة. العام الحالي تميز بآليات الفحص المختبري التي وضعت حداً لكل المخالفات السابقة، وهو عام تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة وممكن تجاوز هذا الرقم مع استمرار الموسم التسويقي في محافظات اقليم كوردستان، حسب محمد حنون. ولفت الى أن ملاكات الوزارة استطاعت توفير الطاقات الخزنية من مخازن وسايلوات ونجحت الى حد كبير في احتواء كل الكميات الكبيرة المسوقة. يذكر أن العراق يحتاج إلى 4 ملايين و200 ألف طن سنوياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة. في العام الماضي 2023 بلغت إجمالي المساحة المزروعة لمحصول الحنطة في العراق 8 ملايين و420 ألف دونم، حصد منها 4 ملايين و248 ألف طن، بنسبة تغيير فاقت الـ 53 عن سنة 2022 والتي حصد حينها العراق من محصول الحنطة مليونين و750 ألف طن.