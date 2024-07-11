"سنحساب المخالفين".. تشخيص ملفات "فساد" بوزارة الكهرباء في بغداد

2024-07-11 11:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف مجلس محافظة بغداد عن وجود شبهات فساد في ملف الكهرباء، تتعلق بنوعية المحولات الكهربائية، ومنح رخص لمناطق زراعية وجعلها سكنية، وأخرى في ساعات التجهيز . وقالت رئيسة لجنة الكهرباء في المجلس نورا الجحيشي: إن ملف الكهرباء معقد وبحاجة إلى تعاون من أكثر من جهة، خاصة من الوزارة نفسها . وأضافت، أن هناك قلقا إزاء الطاقة الكهربائية في ساعات التجهيز وتهيئة المحولات الكهربائية للصيف الحالي، وهناك متابعة من قبل مجلس المحافظة بهذا الصدد، إذ تم بالفعل رصد مخالفات كثيرة في هذا الملف تعود لوزارة الكهرباء، إضافة إلى أن ساعات التجهيز للمناطق تجري بحسب أهواء بعض المسؤولين فيها، كما أن رد وزارة الكهرباء على الجهات الرقابية يجري على أساس المحسوبية والعلاقات الخاصة لمسؤولي الوزارة، بحسب قولها. وأكدت الجحيشي إقالة عدد كبير من مسؤولي وزارة الكهرباء بدرجة مدير عام بسبب وجود شبهات فساد على أغلبهم، لافتة إلى أن المجلس خاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتدخل من أجل تسهيل التعاون من قبل وزارة الكهرباء مع مجلس المحافظة، بما يتعلق بملف الطاقة الكهربائية . وأردفت أن المجلس يحرص على ضرورة محاسبة المسؤولين في وزارة الكهرباء من خلال متابعة عمله الرقابي، إذ تم بالفعل البدء بمطابقة نوع ومنشأ محولات الطاقة الكهربائية الموجودة في المخازن التابعة لوزارة الكهرباء، والمحولات المجهزة إلى المناطق السكنية لوجود اختلاف على أرض الواقع فيها .