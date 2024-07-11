2024-07-11 11:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت مديرية مرور كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، إعداد خطة متكاملة لتنظيم حركة السير والمرور وتوفير الأمان لسالكي الطرق من الزائرين وأبناء المدينة خلال أيام شهر محرم الحرام وزيارة عاشوراء. وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية مرور كربلاء المقدسة، المقدم رياض الحمداني، لوكالة الأنباء العراقية، وتابعته منصة “إيشان” إن “مديريته أعدت خطة خاصة بشهر محرم الحرام […]

ظهرت المقالة زيارة عاشوراء: المرور تعد خطة “متكاملة” في كربلاء لا تتضمن قطوعات أولاً على ايشان.